Продажи Xbox Series в США на 11% ниже, чем у Xbox One Microsoft – компания, известная тем, что ...

Продажи Xbox Series в США на 11% ниже, чем у Xbox OneMicrosoft – компания, известная тем, что не раскрывает количество проданных единиц своих консолей Xbox, но мы можем получить их благодаря отчётам, отправленным аналитиками.
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