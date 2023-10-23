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Глава таджикской диаспоры покаялся за беспредел мигрантов в Самаре. Но есть подвох

Глава таджикской диаспоры покаялся за беспредел мигрантов в Самаре. Но есть подвох

Сунатуло Назриев извинился за юнцов, которые хотели извращённым способом расправиться с губернатором региона.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
&quot;Отмашки сверху&quot; нет, вот и нерешительность губернатора
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3 д.
Станислав Магдалинов
Конспирологическая версия.Помните ИГИЛ?После ближнего востока они &quot;рассосались&quot; по средней Азии.Ну вот и под видом гастарбайтеров проникают в Россию.
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3 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Этого насруллу назриева под сраку со своими грязными кишлачниками нах из России
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3 д.

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