Washington Post: переговоры по Украине пройдут без участия Зеленского и Ермака

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не собираются участвовать во встрече, посвященной урегулированию ситуации на Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии.
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