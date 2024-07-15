Пожарные Петрозаводска залезли через окно в квартиру пенсионерки

Сотрудники МЧС помогли пожилой жительнице карельской столицы, потерявшей ключи от дома Субботним вечером 13 июля в 20 часов 18 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска из полиции поступил необычный звонок с просьбой о помощи.