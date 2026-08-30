Европейские русофобы продолжают мечтать о «вторжении» России и начале с её стороны боевых действий против НАТО и коллективного Запада в целом.
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