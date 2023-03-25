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«Повторные преступления совершаются с вероятностью 0,31%»: Пригожин о жизни бывших заключенных ЧВК «Вагнер» на свободе

«Повторные преступления совершаются с вероятностью 0,31%»: Пригожин о жизни бывших заключенных ЧВК «Вагнер» на свободе

Более 5 тысяч бывших заключенных вышли на свободу по помилованию после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

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