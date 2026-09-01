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Царьград

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ABC News: Внезапное наводнение в Гранд-Каньоне унесло жизни двоих

ABC News: Внезапное наводнение в Гранд-Каньоне унесло жизни двоих

В национальном парке Гранд-Каньон в США наводнение унесло жизни двух человек. По данным Службы национальных парков, более десяти числятся пропавшими без вести.

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