Гудков освобождённый: оппозиционер бежал из России на Украину

События в миреПолитикаГудков освобождённый: оппозиционер бежал из России на Украину Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, освобождённого так же внезапно, как и арестованного, уже нет в России.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьфедорКому ты нужен ушлёпок продажный, надо было захватить ещё своего папика предателя и иуду.кормчийА у этих борцунов с режЫмом виноваты все,кроме их самих . Гудку путь в Россию перекрыть !Misha Gluschпоследний гудокHelg KonungrНа Украину бегут те,кого спонсирует демократический Запад,и педерасты всех мастей.Lora НекрасоваЕсли ни в чём не виноват, так зачем же бежать из страны.Ксения ФотинаТошнотворный субъект! На серьёзного оппозиционера никогда не тянул, как и весь клан Гудковых во главе с папашей. Крысятничать вокруг да около вокруг так называемого оппозиционного криминала - это их фишка. И как следствие, при любой опасности со стороны закона, - трусость и писк о политическом гонении. Сейчас станет бурно зарабатывать на грязных лживых интервью всем борзописцам, строя из себя очередного узника совести. Обычная ДРЯНЬ !!!Комментировать
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