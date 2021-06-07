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Гудков освобождённый: оппозиционер бежал из России на Украину

Гудков освобождённый: оппозиционер бежал из России на Украину

Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, освобождённого так же внезапно, как и арестованного, уже нет в России.

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федор
Кому ты нужен ушлёпок продажный, надо было захватить ещё своего папика предателя и иуду.
кормчий
А у этих борцунов с режЫмом виноваты все,кроме их самих . Гудку путь в Россию перекрыть !
Misha Glusch
последний гудок
Helg Konungr
На Украину бегут те,кого спонсирует демократический Запад,и педерасты всех мастей.
Lora Некрасова
Если ни в чём не виноват, так зачем же бежать из страны.
Ксения Фотина
Тошнотворный субъект! На серьёзного оппозиционера никогда не тянул, как и весь клан Гудковых во главе с папашей. Крысятничать вокруг да около вокруг так называемого оппозиционного криминала - это их фишка. И как следствие, при любой опасности со стороны закона, - трусость и писк о политическом гонении. Сейчас станет бурно зарабатывать на грязных лживых интервью всем борзописцам, строя из себя очередного узника совести. Обычная ДРЯНЬ !!!

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