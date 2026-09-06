На 72-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» судья Кирилл Левников принял верное решение и удалил нападающего бело-голубых Константина Тюкавина за агрессивное поведение.
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