Число погибших из-за наводнений в Бразилии увеличилось до 85 человек

В Бразилии из-за наводнений число погибших возросло до 85 человек, а пострадавших — до 339. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило издание CNN Brazil со ссылкой на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.