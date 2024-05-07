Число погибших из-за наводнений в Бразилии увеличилось до 85 человек

В Бразилии из-за наводнений число погибших возросло до 85 человек, а пострадавших — до 339. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило издание CNN Brazil со ссылкой на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.
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