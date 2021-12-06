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Стало известно, какие условия создали для изолированных после возвращения из ЮАР

Стало известно, какие условия создали для изолированных после возвращения из ЮАР

Вернувшихся из ЮАР россиян разместили в обсерваторе-санатории на двухнедельный карантин. Об этом рассказала блогер Юлия Демина в утреннем стриме RT «Летучка» на YouTube.

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