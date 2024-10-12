Движение на Большеохтинском мосту открыли в полном объёме - после окончания ремонта. Это произошло 12 октября.
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Движение на Большеохтинском мосту открыли в полном объёме - после окончания ремонта. Это произошло 12 октября.