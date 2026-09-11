Before Reacher, Elspeth Sampson Actress Kathleen Robertson Starred On A Kelsey Grammer Drama

Kathleen Robertson worked with TV star Kelsey Grammer on an early-2010s drama, and her character was fairly similar to Elspeth Sampson in Reacher.
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