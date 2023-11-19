НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

У Гави разрыв «крестов», по первым данным. Хавбек «Барсы» может пропустить 6-8 месяцев

У Гави разрыв «крестов», по первым данным. Хавбек «Барсы» может пропустить 6-8 месяцев

По сведениям As, первое медицинское обследование показало, что у хавбека сборной Испании и «Барселоны» разрыв передней крестообразной связки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх