Критическая ситуация сложилась в здравоохранении Ясногорска

В Ясногорске сложилась критическая ситуация с медицинским обслуживанием населения. По сообщению местного жителя, ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» испытывает острую нехватку медицинского персонала, что привело к закрытию ряда отделений и ограничению доступа к медицинской помощи.