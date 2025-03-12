Критическая ситуация сложилась в здравоохранении Ясногорска

В Ясногорске сложилась критическая ситуация с медицинским обслуживанием населения. По сообщению местного жителя, ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» испытывает острую нехватку медицинского персонала, что привело к закрытию ряда отделений и ограничению доступа к медицинской помощи.
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