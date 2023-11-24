В Петербурге разработали первую антивейп-систему

Система оснащена датчиками, чувствительными к основным компонентам жидкостей. Первую электронную антивейп-систему разработали в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.
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