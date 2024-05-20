Нижегородская область заняла 60 место в рейтинге регионов по динамике зарплат, сообщает РИА Новости. По прогнозам аналитиков, более половины нижегородцев будут получать зарплату от 100 тысяч рублей только через 8,8 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии