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Водила

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Как я перестал бояться китайских автомобилей: опыт владения Chery Arrizo 8 и Changan CS55 Plus

Как я перестал бояться китайских автомобилей: опыт владения Chery Arrizo 8 и Changan CS55 Plus

Пять лет — достаточный срок, чтобы привыкнуть к присутствию китайских автомобилей на наших дорогах. Они перестали быть экзотикой, заполнили дворы, парковки торговых центров и полосы для такси.

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