Сафонов почти в «ПСЖ», сын Кадырова стал президентом «Ахмата», Самоделкина перешла в Казахстан, пары 1/2 финала ЧМ по хоккею и другие новости

Лена Мисько

Сейчас будет страшное заявление от болельщика Спартака. В ютубе наткнулась на этот видос и посмотрела. Классно снято, вкусно. Прям вот самый сок раздевалки, самого матча. Голы, интервью и всего за 6 минут. https://youtu.be/KrhP56lDeew?si=7kdiIDmvHOZpo0Q-