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Сафонов почти в «ПСЖ», сын Кадырова стал президентом «Ахмата», Самоделкина перешла в Казахстан, пары 1/2 финала ЧМ по хоккею и другие новости

Сафонов почти в «ПСЖ», сын Кадырова стал президентом «Ахмата», Самоделкина перешла в Казахстан, пары 1/2 финала ЧМ по хоккею и другие новости

1. «ПСЖ» договорился о трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова – соглашение подпишут после окончания сезона в Мир РПЛ, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором «быков» Владимиром Хашигом.

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Комментарии
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КУАТ
Маловероятно.
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8 час.
Лена Мисько
Сейчас будет страшное заявление от болельщика Спартака. В ютубе наткнулась на этот видос и посмотрела. Классно снято, вкусно. Прям вот самый сок раздевалки, самого матча. Голы, интервью и всего за 6 минут. https://youtu.be/KrhP56lDeew?si=7kdiIDmvHOZpo0Q-
- YouTube
youtu
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2 час.
Максим Комаров
Завидуй молча
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1 час.

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