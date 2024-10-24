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Украина должна пить из России кровь в интересах США даже после своей гибели

Новая статья Р. Ищенко  вызывает  двойственные   чувства. С  одной стороны,   Ищенко  снова  сокрушается,  что   если  нам     оставят территорию    практически  без  фауны,  это  плохо   (а   я  считаю, что НЕ  НАДО бояться  Дикого поля),  с  другой  стороны,  его формулировки  типа "Украина  должна  пить  кровь  из  России  даже  после  своей  гибели, и  украинцы  с  этим  согласны") поражают  точностью.

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