Страна и люди
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Страна и люди

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ЦАХАЛ сообщил об обстреле гумкоридора у Рафах со стороны ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил об обстреле гумкоридора у Рафах со стороны ХАМАС

Израильская армия сообщила об обстреле гуманитарного коридора около города Рафах в секторе Газа. По информации ведомства, огонь по гуманитарному маршруту открыли бойцы радикального палестинского движения ХАМАС.

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