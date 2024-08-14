ЦАХАЛ сообщил об обстреле гумкоридора у Рафах со стороны ХАМАС

Израильская армия сообщила об обстреле гуманитарного коридора около города Рафах в секторе Газа. По информации ведомства, огонь по гуманитарному маршруту открыли бойцы радикального палестинского движения ХАМАС.
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