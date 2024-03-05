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11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары

11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары

5 марта 1960 года кубинский фотограф Альберто Корда сделал знаменитую фотографию Эрнесто Че Гевары. Спустя несколько лет это изображение буквально завоевало весь мир: его изучают в художественных школах как истинный фотошедевр, растиражировали на миллионы экземпляров, и в конце концов, превратили в настоящую торговую марку.

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