Харламов закатил сцену ревности Ковальчук на шоу — признался в любви другой

Юмористу не понравилось поведение жены. Гарик Харламов и Катерина Ковальчук Социальные сетиГарик Харламов и Катерина Ковальчук приняли участие в новом шоу ТНТ «Караоке Клаб», и съемки едва не закончились для них семейной ссорой.
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