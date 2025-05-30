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Харламов закатил сцену ревности Ковальчук на шоу — признался в любви другой

Харламов закатил сцену ревности Ковальчук на шоу — признался в любви другой

Юмористу не понравилось поведение жены. Гарик Харламов и Катерина Ковальчук Социальные сетиГарик Харламов и Катерина Ковальчук приняли участие в новом шоу ТНТ «Караоке Клаб», и съемки едва не закончились для них семейной ссорой.

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