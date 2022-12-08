На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с участием пяти машин

На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. «На Ленинградском шоссе в районе дома 8к2 при движении в сторону области столкнулись пять автомобилей», — сообщил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. «На Ленинградском шоссе в районе дома 8к2 при движении в сторону области столкнулись пять автомобилей», — сообщил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
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