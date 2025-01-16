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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Асенсио сфолил в штрафной «Реала» на 90-й минуте. Маркос Алонсо забил за «Сельту» с точки – 2:2

Команды встречаются в Суперкубке Испании. После 82 минут мадридцы вели 2:0, но на 83-й пропустили в результате ошибки Эдуардо Камавинга.

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