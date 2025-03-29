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Увела Тарасова у Бузовой и пытается удержать его, рожая детей. В чем обвиняли Анастасию Костенко

Увела Тарасова у Бузовой и пытается удержать его, рожая детей. В чем обвиняли Анастасию Костенко

11 лет назад газеты пестрели новостями об участии модели в борьбе за титул «Мисс Мира — 2014», и хотя Настя Костенко заняла лишь 20 место в конкурсе, соотечественники гордились ее успехами.

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