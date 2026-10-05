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Царьград

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Водозаборный узел "Пансионат Пахра" увеличил мощность втрое

Водозаборный узел "Пансионат Пахра" увеличил мощность втрое

В Троицком и Новомосковском округах реконструировали водозаборный узел "Пансионат Пахра". Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что производительность возросла в три раза до 1,5 тыс.

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