Сенатор Климов назвал регион для концентрации усилий США при Трампе

Люди, которые поддержали Дональда Трампа на президентских выборах в США - не только избиратели, но и миллиардеры, бюрократы на высоких постах в партийных аппаратах, — понимают, что без трансформации Америка окажется в весьма ослабленном состоянии.
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