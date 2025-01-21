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Парламентская газета

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Сенатор Климов назвал регион для концентрации усилий США при Трампе

Сенатор Климов назвал регион для концентрации усилий США при Трампе

Люди, которые поддержали Дональда Трампа на президентских выборах в США - не только избиратели, но и миллиардеры, бюрократы на высоких постах в партийных аппаратах, — понимают, что без трансформации Америка окажется в весьма ослабленном состоянии.

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