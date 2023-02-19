В России за сутки выявили 14 233 случая заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 233 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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