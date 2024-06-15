«Для меня сальто — элемент шоу, не понимаю смысла его нахождения в программе на соревнования. Если это будет в образе, в тему, в музыку — окей, но это достаточно травмоопасно, не знаю, кто рискнет исполнять.
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