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Алена Леонова: «Для меня сальто — элемент шоу, не понимаю смысла его нахождения в программе на соревнования»

«Для меня сальто — элемент шоу, не понимаю смысла его нахождения в программе на соревнования. Если это будет в образе, в тему, в музыку — окей, но это достаточно травмоопасно, не знаю, кто рискнет исполнять.

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