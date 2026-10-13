Назван противопоказанный при запорах фрукт

Бананы, особенно незрелые, могут усугубить проблемы с пищеварением. По данным издания, бананы в первую очередь противопоказаны при запорах, так как в них содержатся танины и устойчивый крахмал, которые медленно расщепляются в пищеварительном тракте.
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