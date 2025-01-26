Медведев: Трампу не получится обмануть Россию

Так он отреагировал на первую неделю работы нового президента США Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что вступивший в должность президент США Дональд Трамп пытается запутать весь мир, но Россию ему не обмануть.
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