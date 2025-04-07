Подростков в Петербурге унизили из-за снимков задержания уроженца Чечни

ПП Петр Петрович Канаев Пи СССР все жили в своих республиках и не каких эксцессов не было, в РФ вели себя подобающе. Сейчас вся шушара из близкого зарубежья приползла .

ИС Игорь Снетков Будет команда ментам сверху и через неделю их отпустят.