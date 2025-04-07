АиФ – Северный Кавказ Подростков в Петербурге унизили из-за снимков задержания уроженца Чечни Подростки в Петербурге поставили на колени и заставили извиняться сверстников, которые сфотографировали задержание вооружённого мужчины из Чеченской Республики.
Подростков в Петербурге унизили из-за снимков задержания уроженца Чечни
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Пи СССР все жили в своих республиках и не каких эксцессов не было, в РФ вели себя подобающе. Сейчас вся шушара из близкого зарубежья приползла .
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6 час.
ИС
Игорь Снетков
Будет команда ментам сверху и через неделю их отпустят.
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5 час.
StarPer
Не отпустят, Кадыров сейчас в игноре у наших властей за свои слова, так что заступаться не будет.
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5 час.
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