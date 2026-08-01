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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Начо о победе Испании на ЧМ-2026: «Никто не хотел играть против нас. На это должна быть причина»

Начо Фернандес высказался о победе сборной Испании на ЧМ-2026 . «Я слежу за ними и, как любой хороший испанец, в восторге от сборной.

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