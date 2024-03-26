Недостаточно строгий: прокурор Астраханской области получил предупреждение от коллег

АСТРАХАНЬ, 26 марта, ФедералПресс. Главе прокуратуры Астраханской области Сергею Фросту вынесли предупреждение о «неполном соответствии должности»: на подведомственной ему территории нашли массу упущений и поблажек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии