Несколько миллионов украинцев, которые вернулись домой после бегства от боевых действий, рискуют вновь оказаться вынужденными переселенцами этой зимой.
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