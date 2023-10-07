RT поговорил с близкими лётчика-предателя Кузьминова и его матери

RT поговорил с близкими лётчика-предателя Максима Кузьминова и его матери Инны. Одна из родственниц рассказала, что дед Кузьминова запретил его матери общаться с отцом и выходить за него замуж, потому что он сидел в тюрьме.
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