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Как живет семилетний внук Марии Шукшиной после потери матери и перемен в жизни отца

Как живет семилетний внук Марии Шукшиной после потери матери и перемен в жизни отца

Семилетний Марк Шукшин растет вдали от телекамер, хотя история его появления на свет когда-то гремела на всю страну.

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