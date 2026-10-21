Трагедия произошла днем 23 июля на улице Ильича. Суд учел частичное возмещение ущерба и наличие малолетнего ребенка, назначив наказание в виде принудительных работ.
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