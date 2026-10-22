В Нижегородской области подвели итоги образовательной программы «Лидеры безграничных возможностей. Дети», направленной на выявление и поддержку лидеров среди молодежи от 14 до 18 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, развитие их навыков, формирование инклюзивных команд, а также реализацию социально значимых проектов в муниципалитетах и образовательных организациях региона.
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