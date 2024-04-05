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Власти Украины признали, что сами начали войну против России

Власти Украины признали, что сами начали войну против России

ТАСС/Zuma Приближается 5-летие со дня инаугурации президента Зеленского. В это время многие члены его команды хвастаются "достижениями" данного режима, превратившего страну в поля сражений и в зону экономической разрухи.

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Комментарии
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Eduard
Был Майдан,после Гражданская война против Востока Украины,Россия была много позже!
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15 час.

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