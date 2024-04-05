ТАСС/Zuma Приближается 5-летие со дня инаугурации президента Зеленского. В это время многие члены его команды хвастаются "достижениями" данного режима, превратившего страну в поля сражений и в зону экономической разрухи.
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