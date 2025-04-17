Дом в Калифорнии. Этот проект был разработан компанией Schwartz and Architecture. Не просто зеленый Зеленый цвет традиционно ассоциируется с расслаблением и спокойствием, однако однообразные насаждения вряд ли достигнут желаемого эффекта.
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