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Белый дом назвал безответственным пост Илона Маска о покушении на Байдена

Белый дом назвал безответственным пост Илона Маска о покушении на Байдена

Администрация президента США посчитала неприемлемыми шутки о насилии по отношению к кому угодно.В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на комментарий предпринимателя Илона Маска о недавнем покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

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