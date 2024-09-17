Белый дом назвал безответственным пост Илона Маска о покушении на Байдена

Администрация президента США посчитала неприемлемыми шутки о насилии по отношению к кому угодно.В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на комментарий предпринимателя Илона Маска о недавнем покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.
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