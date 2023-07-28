Театр абсурда

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Без названия

Евгений Пригожин дал комментарий по ситуации в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии взяли в заложники и вынудили уйти в отставку прозападного президента.

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