Без названия

Евгений Пригожин дал комментарий по ситуации в Нигере, где военнослужащие президентской гвардии взяли в заложники и вынудили уйти в отставку прозападного президента.
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