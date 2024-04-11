19 фото человеческого тела, при просмотре которых так и тянет протереть глаза

Знаете ли вы, что в XX-м веке в мире жил человек, который до 18 лет был карликом с ростом всего 122 см, а потом вдруг вымахал до 218 сантиметров? Как оказалось, это произошло из-за нарушения работы гипофиза.
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