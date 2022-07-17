Экономист Сарийски: низкий курс евро катастрофичен для США и ЕС, но выгоден Путину

Экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро, который впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара, катастрофически повлияет на экономики Евросоюза (ЕС) и США, но будет выгоден для России и уже принес ей больше денег.