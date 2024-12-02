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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Веренски набрал очки в 8 играх подряд – рекорд «Коламбуса» для защитников. У него 16 баллов и «+14» на отрезке

Игрок «Блю Джекетс» сделал 2 результативные передачи в игре с «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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