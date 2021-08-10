На учении «Запад-2021» испытают инновационную систему финансирования армии в военное время

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург провела совещание, посвященное инновационной системе финансирования армии в военное времяЗамминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург провела совещание, посвященное инновационной системе финансирования армии в военное время, которая будет испытана на учениях «Запад-2021», сообщили журналистам в Минобороны РФ.