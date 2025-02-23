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В городе Качканар (Свердловская область) семье новых россиян из Таджикистана выдали жилищные сертификаты

В городе Качканар (Свердловская область) семье новых россиян из Таджикистана выдали жилищные сертификаты

Ещё одна чудесная новость! В городе Качканар (Свердловская область) семье новых россиян из Таджикистана выдали жилищные сертификаты.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А для россиян такие БЛАГА НЕ ПОЛОЖЕНЫ?!!  Квартиры там, полегче жизнь.... ТАК ЧЬЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ?  Мигрантов?
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14 час.
sp
svetlana pustovalova
Очередного чиновника купили. Твари продажные эти люди. Поэтому и мигрантам в России вольготно живется. На деньгт российских налогоплательщиков.
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8 час.
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