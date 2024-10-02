В Госдепе США заговорили о скором начале дипломатического урегулирования украинского конфликта

Будни мужчин. Все что нам интересно

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке сместили фокус внимания США с Киева на Тель-Авив. В Вашингтоне уже открыто говорят о желании завершить украинский конфликт и впервые сообщают о скором начале дипломатического урегулирования.